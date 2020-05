“Bei Innovation ist auch viel Raten dabei”

Die Arbeitswelt hat sich in den vergangenen Jahrzehnten rasant verändert. Smartphones, Tablets und Laptops finden sich mittlerweile auf jedem Schreibtisch, wirken dabei aber oft wie Fremdkörper. Unter anderem darüber hat am Dienstag eine prominente Runde an Designern, Wissenschaftlern, und Managern im Rahmen des bene Expert Talk diskutiert. “In der Industrie hat sich in den vergangenen 100 Jahren viel verändert, Großraumbüros sehen aber aus wie eh und je”, so Tom Lloyd, einer der Gründer des Designstudios PearsonLloyd. Das führe dazu, dass man überall produktiv ist, nur nicht am eigenen Schreibtisch.

Belegt wird das auch durch Untersuchungen. Laut Barbara Kellner von Deloitte Human Capital werden nur vier Prozent aller Ideen am Schreibtisch geboren, der Rest entsteht meist weit entfernt davon, sei es nun unter der Dusche oder in den Öffis. Lloyd arbeite nun mit Möbelherstellern wie Bene daran, die Kreativität in das Büro zurückzuholen. “Dazu muss man verstehen, was Personen abseits ihres Schreibtisches, auch privat, machen und das in das Design einfließen lassen.” Ein einfaches Beispiel seien Mobiltelefone in Großraumbüros. In Großraumbüros soll durch einen offenen Arbeitsraum einfache Zusammenarbeit möglich sein, zugleich suchen viele Angestellte aber auch die Ruhe und wollen sich mit ihren Mobiltelefonen zurückziehen.