In Bejing dürfen autonome Autos jetzt ohne Notfall-Fahrer fahren

Baidu und Pony.ai haben die Erlaubnis erteilt, dass ihre autonomen Robotaxis künftig wirklich autonom fahren dürfen: Es muss keine Person mehr am Fahrer*innensitz Platz nehmen, um im Notfall eingreifen zu können. Das gilt zuerst für die chinesische Stadt Bejing, in der der Robotaxi-Dienst an den Start gegangen ist. Das berichtet The Verge.



Doch ganz ohne menschliche Überwachung geht es noch immer nicht: Eine „Aufsichtsperson“ muss weiterhin „irgendwo im Fahrzeug“ präsent sein, heißt es. Außerdem ist das Robotaxi-Service noch immer nicht in der gesamten Stadt verfügbar, sondern nur innerhalb einer Fläche von rund 60 Quadratkilometer, genauer gesagt im Viertel Yizhuang, in dem etwa 300.000 Menschen leben.



Derzeit sind 10 autonome Autos von Baidu und 4 von Pony.ai im Einsatz und sind im November 2021 gestartet. Der Service ist aber derzeit an fixe Uhrzeiten gebunden und ist nur unter Tags buchbar.