Betrüger vermieteten auf Airbnb Schiffscontainer als Unterkunft

Betrüger haben in Amsterdam zwei Schiffscontainer verbotenerweise auf den Gehsteig gestellt. Diese wurden über den Unterkunftsvermittler Airbnb als Touristen-Quartier angepriesen. In dem Container befanden sich drei Betten, ein Tisch und eine Toilette, wie am Montag das "Algemeen Dagblad" berichtete. In der Online-Auskunft des Vermittlers seien die Container als solche nicht erkennbar gewesen.