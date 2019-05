Kamera in Router versteckt: Airbnb-Superhost verhaftet

Ein chinesischer Airbnb-Superhost wurde verhaftet, nachdem ein Gast eine versteckte Überwachungskamera entdeckt hatte. Das berichtet die Tageszeitung Beijing Youth Daily. Demnach ereignete sich der Vorfall vergangenen Mittwoch. Die Frau, die lediglich unter ihrem Usernamen Yunfei bekannt ist, mietete eine Wohnung für drei Nächte in der Hafenstadt Qingdao.

Doch die Frau, die sich beruflich mit IT-Sicherheit beschäftigt, schöpfte bereits bei ihrer Ankunft Verdacht. „Ich habe einen Bewegungssensor am Eingang der Wohnung und zwei in den beiden Schlafzimmern gefunden. Das ist ungewöhnlich, denn die Wohnung bietet eigentlich keine Smart-Home-Funktionen“, so Yunfei gegenüber der chinesischen Tageszeitung. Sie deckte die Sticker ab und begab sich an üblichen Verstecken, wie Rauchmelder und Fernseher, auf die Suche nach Überwachungskameras.