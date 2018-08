Betrunkener Salzburger setzte 760 PS starkes Elektroauto in Bach

In Oberösterreich hat am Freitagabend ein Alkolenker einen teuren Unfall verursacht. Bei Auerbach (Bezirk Braunau) kam gestern kurz nach 19.30 Uhr ein 52-jähriger Mann aus Salzburg mit seinem 760 PS starken Elektroauto wohl wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer starken Kurve von der Straße ab. Der Wagen prallte zunächst gegen einen Zaun, ein Verkehrszeichen und einen großen Stein.