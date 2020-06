Bill Gates arbeitet an "persönlichem Agenten"

Vor rund einem Jahr ist Bill Gates als Vorstandsvorsitzender bei Microsoft zurückgetreten, weil ihn der neue CEO Satya Nadella als Berater wieder stärker in das Tagesgeschäft einbinden wollte. Nun erklärte er im Rahmen einer Online-Fragestunde auf Reddit, dass er derzeit an einem neuen Projekt arbeite.

„Ein Projekt, an dem ich derzeit bei Microsoft arbeite, ist ein persönlicher Agent, der sich alles merkt und dabei hilft, zurückzugehen und Dinge wieder zu finden“, so Gates. Dass die Nutzer jede einzelne Applikation extra starten müssen, um zu erfahren, was neu ist, sei nicht effizient. Der Agent solle helfen, das zu lösen und sowohl auf Smartphones, Computer und Tablets funktionieren.