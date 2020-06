Microsofts HoloLens drängt Windows 10 in den Hintergrund

Hands-On-Berichte über die HoloLens enden durchgehend in der Feststellung, dass Microsoft damit einen realistischen Blick in die Zukunft der Computerbenutzung bietet. Testpersonen berichten unter anderem von der Erfahrung, in einen Raum geschickt zu werden, der sich durch einen Befehl in ein Minecraft-Wunderland verwandelt. Auf einem Tisch erscheint eine Burg, auf einem anderen fällt eine Zombie-Horde in ein Loch, das sich virtuell in der Tischplatte auftut.

Alle Texturen werden als solide beschrieben. Die virtuellen Strukturen sollen sich exakt an die realen Mobiliar-Vorgaben anpassen. Ars Technica vergleicht das Erlebnis mit Hologramm-Visionen aus Filmen und stellt fest, dass die HoloLens-Bilder wesentlich besser als Grafiken aus Star Wars oder Total Recall erscheinen. Dass Microsoft Minecraft als erstes Spiel mit HoloLens verbindet, ist logisch, wurde Minecraft-Macher Mojang doch im September 2014 übernommen.