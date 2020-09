Bill Gates Vater im Alter von 94 Jahren verstorben

Bill Gates Vater, William H. Gates Senior, ist am vergangenen Montag im Alter von 94 Jahren gestorben. Er hat an Alzheimer gelitten. In Bill Gates Blog GatesNotes hat der Microsoft-Mitbegründer einen ergreifenden Eintrag über seinen Vater verfasst.

Auf Twitter schreibt er: „Mein Vater war der 'wahre' Bill Gates. Er war alles, was ich versuche zu sein und ich werde ihn jeden Tag vermissen“.