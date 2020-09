Elon Musk: Bill Gates hat keine Ahnung

„Elektrische Fortbewegungsmittel werden wahrscheinlich nie eine praktikable Lösung für Lkw, Transportschiffe und Passagierflugzeuge sein", ließ Bill Gates vor kurzem in seinem Blog wissen. Dass Tesla-Gründer Elon Musk das nicht unbeantwortet lassen kann, war klar. Auf die Frage eines Twitter-Nutzers, was er von Gates Äußerungen halte, meinte Musk am Samstag: "Er hat keine Ahnung."