Experten halten Elektro-Truck Tesla Semi für „unsinnig“

Mit einem Gesamtgewicht von 40 Tonnen soll der Tesla Semi 800 Kilometer weit fahren können. 30 Minuten aufladen sollen wieder für 640 Kilometer Reichweite sorgen. Laut einer EU-Studie würde der Tesla Semi so um den Faktor 2,9 weniger Energie auf 100 Kilometer benötigen als ein durchschnittlicher Diesel-Lkw.

Andere Experten sind skeptisch. Damit der Tesla Semi diese Werte erreicht, müsste er einen Akku mit einer Kapazität von mehr als 1000 kWh haben, sagt Markus Lienkamp vom Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik an der TU München zu Business Insider. „Das ist technisch nicht so ohne weiteres machbar und auch volkswirtschaftlich und ökologisch unsinnig.“

Die Konkurrenz glaubt ebenfalls nicht so recht an Musks Ankündigung. Viele der traditionellen Autohersteller, die Elektro-Trucks bauen, gehen bei ihren ersten Modellen von Reichweiten um die 300 Kilometer aus. „Wenn Tesla seine Versprechen mit dem Semi hält, werden wir zwei Stück kaufen“, sagt Martin Daum, Chef von Daimlers Lkw-Sparte: „Einen würden wir auseinandernehmen, den anderen testen.“ Denn würde der Semi wirklich die hohe Reichweite schaffen, „wäre etwas an uns vorbeigegangen.“ Noch würden in Kalifornien dieselben physikalischen Gesetze gelten wie in Deutschland, so Daum.