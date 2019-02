Volvo liefert erste Elektro-Lkw aus

Laut Volvo handelt es sich bei den nun ausgelieferten E-Lkw um Vorserienmodelle, das Feedback der Kunden soll in eine mögliche Serienproduktion einfließen. Bislang habe man aber vor allem positive Rückmeldungen erhalten, insbesondere zur geringen Lautstärke und der hohen und reibungslosen Beschleunigung. In der zweiten Jahreshälfte sollen weitere Fahrzeuge ausgeliefert werden.

Produktion in Österreich

Auch in Österreich werden Elektro-Lkw gebaut und eingesetzt. Bereits 2017 kündigte MAN an, dass künftig im oberösterreichischen Steyr der eTruck produziert wird. Im Vorjahr wurden die ersten neun Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert, darunter Supermarkt-Ketten wie Hofer, Rewe und Metro und Spar sowie Logistikunternehmen, wie Gebrüder Weiss und Quehenberger Logistics.