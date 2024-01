Bitcoin schießt steil nach oben: Das ist der Grund

Bitcoin erreichte mit 45.488 Dollar einen 21-Monats-Höchststand. Im vergangenen Jahr war die Kryptowährung bereits um 154 Prozent gestiegen und hatte damit die stärkste Performance seit 2020 erzielt. Allein in den vergangenen 24 Stunden lag das Plus bei 7,2 Prozent. Manche Spekulant*innen rufen bereits jetzt das " Jahr des Bitcoins " aus.

Bitcoin ist am Dienstag zum ersten Mal seit April 2022 über die Marke von 45.000 Dollar gestiegen. Die weltweit größte und bekannteste Kryptowährung begann das Jahr 2024 mit einem Paukenschlag, der durch den Optimismus über die mögliche Zulassung von börsengehandelten Bitcoin-Spotfonds unterstützt wurde.

Der Grund für den Anstieg scheint immer noch die Hoffnung auf die Genehmigung eines Bitcoin-ETFs, also eines börsengehandelten Fonds in den USA. Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC sei laut Fox Business Reporter Charles Gasparino immer noch mit der Beurteilung beschäftigt, die Ankündigung werde Ende der Woche erwartet. Andere Expert*innen sehen den 10. Jänner als potenziellen Tag für die Genehmigung.

Noch weit von Allzeithoch entfernt

Der Bitcoin ist aber noch weit von dem Rekordhoch von 69.000 Dollar entfernt, das die Kryptowährung im November 2021 erreichte. Ether, die an das Ethereum-Blockchain-Netzwerk gekoppelte Münze, lag am Dienstag bei über 2.400 Dollar. Das entspricht einem Plus von 98 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Mehr News zu Bitcoin und anderen Kryptowährungen lest ihr auf unserem Krypto-Channel futurezone.at/krypto.