Bitcoin-Safe mit Versicherung gestartet

„Es war naheliegend Leuten eine Versicherung für die digitale Währung anzubieten“, sagte Tom Robinson, der Gründer von Elliptic zur BBC. Anders als Geld, das in einer Bank verwahrt wird, seien Bitcoins bei Verlust oder Diebstahl unwiederbringlich verloren.

Eine Versicherung zu finden, die mit dem Dienst zusammenarbeiten wollte, sei jedoch schwierig gewesen. Schließlich konnte Robinson Lloyd’s of London als Partner gewinnen. In Schadensfällen soll der Bitcoin-Dollar-Wechselkurs des Zeitpunkts, an dem der Anspruch gestellt wird, zur Berechnung der Schadenssumme herangezogen werden.