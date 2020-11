Bitcoin schießt nach US-Wahl plötzlich in die Höhe

Die Hängepartie der Stimmenauszählung in den USA treibt einige Anleger in Bitcoin. Die älteste und wichtigste Digitalwährung stieg in der Nacht auf Donnerstag um rund 4 Prozent auf zirka 14.500 Dollar. Damit war ein Bitcoin so teuer wie zuletzt beim Hype zum Jahreswechsel 2017/18.