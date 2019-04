Bizarres Geburtstagsfoto von Melania Trump wird zur Meme-Vorlage

Ein zum Geburtstag von Melania Trump vom Weißen Haus getwittertes Foto hat viel Spott und Mitleid in sozialen Medien ausgelöst. Das am Freitag verschickte Bild zeigt die Frau von US-Präsident Donald Trump mit ernster Miene in einem grünen Mantelkleid allein auf einem cremefarbenen Sofa des Oval Office, umringt von etlichen Fotografen, die aber offensichtlich ein ganz anderes Ziel im Blick haben.

"Sieht nach lustiger Geburtstagsparty aus", lautete ein Twitter-Kommentar. "Das ist das größte Geburtstagsgeschenk, das Donald Trump jemandem machen kann. Seine Abwesenheit", hieß es auch. Nutzer platzierten in Fotomontagen den russischen Präsidenten Wladimir Putin oder andere Prominente neben die einsam wirkende First Lady, andere statteten die 49-Jährige mit Partyhütchen und Luftballons aus.