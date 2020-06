Blackberry-Hersteller RIM Umweltsünder Nr. 1

Seit 2006 existiert der Ratgeber

Beim heute veröffentlichten Ratgeber handelt es sich bereits um die 17. Ausgabe. Wie Greenpeace stets betont, werden nicht nur die Produkte an sich, sondern die gesamte Umweltpolitik der führenden Elektronikhersteller bewertet. „Neben dem Verzicht auf gefährliche Chemikalien prüfen wir auch, woher Rohstoffe kommen und wie nachhaltig die Papierbeschaffung der Konzerne ausfällt“, erklärt Sprinz. Unternehmen wie HP oder der Zweitplatzierte, Dell, würden Bezugsquellen ausgrenzen, die im Zusammenhang mit illegaler Abholzung und Entwaldung stehen. Der Verzicht auf Mineralien und Rohstoffe aus Krisengebieten sei wichtig, da das Geschäft in diesen Regionen kriegerische Auseinandersetzungen vor Ort finanziere.

Weitere Kriterien im Greenpeace-Ratgeber ist der Umgang mit Elektroschrott bzw. das Etablieren von vernünftigen Rücknahme- und Recycling-Ketten. Darüber hinaus werden auch klimaschutzpolitische Ansagen und Absichtserklärungen hinsichtlich der eigenen Umwelt-Performance beurteilt. „Natürlich können Verbesserungen nicht immer ad-hoc umgesetzt werden. Deshalb nehmen wir auch positive Ankündigungen ernst. Werden diese nicht umgesetzt bzw. sind die Maßnahmen in der Öffentlichkeit nicht transparent nachvollziehbar, gibt es Strafpunkte“, so Sprinz.



Auch Eigenverantwortung der Konsumenten gefordert

Greenpeace hofft mit dem Ratgeber nicht nur ein Umdenken in den Konzernen zu erzielen, sondern auch Konsumenten wachzurütteln. Gerade jetzt vor der Weihnachtszeit müsse sich jeder überlegen, ob man jedes Jahr ein neues Handy brauche oder es das funktionierende alte nicht ohnehin noch tue. „Elektronikschrott ist der am stärksten wachsende Müllberg. Neben der Entsorgung kostet auch die Herstellung enorm viele Ressourcen. Das muss man sich bei der Kaufentscheidung vor Augen halten“, unterstreicht Sprinz.