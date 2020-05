Blendle startet in Deutschland

Nutzer können bei Blendle Ausgaben der Medien Seite für Seite durchblättern, lesbar sind dabei allerdings nur die Überschriften. Will man den gesamten Artikel lesen, muss man zahlen. Der Preis wird von den Verlegern selbst festgelegt und wird meist nach Länge gestaffelt. So will etwa die „ New York Times“ 19 Cent pro Artikel und der „Economist“ 79 Cent für längere Texte. War man mit einem Artikel unzufrieden, bekommt man das Geld zurück, wie Blankesteijn sagte. Das solle auch den Medien ein Feedback geben.

In Deutschland sind zum Start auch diverse Regionalzeitungen dabei, etwa die „ Hamburger Morgenpost“, der „ Kölner Stadt-Anzeiger“ und die „ Rheinische Post“. Bei den überregionalen Blättern fehlt noch die „ Frankfurter Allgemeine Zeitung“, die Verhandlungen seien aber fast abgeschlossen, sagte Blankesteijn. Nutzer können unter blendle.de zunächst den Zugang zu einem Beta-Test beantragen. Bis Ende Juli sollen alle Interessenten reinkommen.

Blendle hat den Medienkonzern Axel Springer und die „ New York Times“ als Investoren an Bord.