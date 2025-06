Hier hebt ein gigantisches Modell einer Boeing 777X ab

Diese Woche in unseren Videos der Woche: Ein Riesen-Modellflugzeug, der Rauchfang-Effekt und ein uraltes Cola.

Apropos Luftfahrt: Der Markt für Passagierflugzeuge war lange von dem Duell zwischen Boeing und Airbus geprägt. Die beiden Unternehmen schenkten sich dabei gegenseitig nichts, es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch zuletzt konnte sich Airbus deutlich von seinem Konkurrenten absetzen. Warum das so ist, erfahrt ihr in diesem Video.

Der Rauchfang-Effekt

Rauchfänge sind in der Regel sehr hoch, in erster Linie, um die Schadstoffe möglichst weit weg von atmenden Menschen zu bewegen. Das wusstet ihr wahrscheinlich schon, aber habt ihr euch schon mit der Physik dahinter auseinandergesetzt? Die ist nämlich sehr spannend, wie wir in diesem Video sehen.