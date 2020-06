Bomb the Bass: Roboter und elektronische Musik

Was hat es mit dem Konzept des Clubs „Wir sind die Roboter“ auf sich?

Das Thema kommt vom Kraftwerk-Song „The Robots“. Für mich war Kraftwerk als Teenager die Band, die mich am meisten inspiriert hat. Es hat mich selbst dazu gebracht, mit Maschinen zu arbeiten. Ich habe mir mit elf Jahren meinen ersten Drumcomputer gekauft, von dem Moment an wollte ich immer mit Maschinen arbeiten und habe meine Gedanken mit einer Box, einem elektronischen Instrument, ausgedrückt.

Das heißt, Sie sind ein großer Kraftwerk-Fan und wollen dies entsprechend würdigen.

Hinter dem Titel für die Veranstaltung versteckt sich noch mehr. Ich hatte bereits vor eineinhalb Jahren die Idee, etwas in diese Richtung zu machen und zwar als ich Ann Healy, eine Künstlerin, die in Singapur lebt, getroffen habe. Sie macht Roboterkunst. Als ich nach Wien gezogen bin, habe ich im Fluc Leute kennengelernt, die davon begeistert waren, das Visuelle in Form von Installationen und Projektionen mit elektronischer Musik zusammenzubringen.

Sehr viel Roboter-Einfluss. Bewegen sich dadurch die Gäste auch automatisch wie Roboter?

Sicher können sie das. Teilweise lädt die Musik auch genau dazu ein, etwa, wenn sie sehr strikt programmiert und quantisiert ist – also die Beats und Sounds alle in gleiche Abschnitte unterteilt werden. Ich mag dies allerdings nicht so gerne und versuche, mit Maschinen trotzdem menschliche Musik zu machen, dem ganzen eine Seele einzuhauchen. Ich mache das etwa dadurch, dass ich Sachen am Keyboard einspiele und diese danach im Computerprogramm nicht nachbessere und etwa den Takt exakt auf die anderen Elemente angleiche. Dieses menschliche Element fehlt mir oft in modernen Musik-Produktionen, ich würde mir wieder mehr menschlichen Einfluss in elektronischer Musik wünschen.

Sie produzieren ja seit den 1980er-Jahren Musik. Haben Sie im Laufe der Jahre Ihre Instrumente gewechselt?

Definitiv. Ich hatte ein großes Studio in London mit einer breiten Kollektion von analogem Equipment, darunter viele Synthesizer. All das habe ich jetzt gegen Software-Plug-ins eingetauscht. Als ich von London nach Amsterdam gezogen bin, habe ich mein Equipment in eine Kammer gesperrt und hatte kaum Lust, es herauszunehmen. Im Jahr 2000 habe ich mir dann einen Laptop gekauft – und bin einfach auf eine kleinere Maschine umgestiegen. Ich wollte mobil sein – mit einem Rucksack den Laptop und kleine Lautsprecher transportieren können. Ich habe daraufhin meine ganzen analogen Maschinen über ein darauf spezialisiertes Auktionshaus verkauft und das Geld in Software reinvestiert.

Haben Sie diesen Schritt nie bereut?

Ich vermisse nur meinen Roland 808 (Anmerkung: das ist eine analoge Drum Machine), ansonsten bereue ich es nicht. Im Gegenteil. Ich fühle mich richtig erleichtert. Der Umzug nach Wien wäre mit dem Equipment etwa unmöglich gewesen.

Haben Sie das auch mit Ihrer Vinyl-Sammlung gemacht?

Ja. Ich habe auch meine vier- bis fünftausend Stück große Vinyl-Sammlung verkauft. Etwa 400 besonders rare Platten aus den 60er-Jahren habe ich behalten. Aber als ich einen exakten Katalog meiner Sammlung erstellt habe, habe ich festgestellt, dass ich 90 Prozent der Sachen auch in diversen Download-Stores im Netz kaufen kann. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, als ich die Sammlung an einen Laden in Amsterdam verkauft habe.

Und was machen Sie jetzt bei Ihren DJ-Sets?

Ich kann jeden einzelnen Song wieder online kaufen, wenn es mich danach gelüstet. Mich hat dieser Schritt enorm befreit. Bei meinen DJ-Sets spiele ich Musik, die mich inspiriert, meistens moderne elektronische Musik. Das Tempo der Songs in meinem Set variiert, ich möchte die Leute auf eine Reise schicken. Manchmal lässt sich das Tempo der einzelnen Stücke nicht angleichen, das ist mir egal, denn es geht um die Musik, nicht darum, mein eigenes Ego zu befriedigen. Auch das vermisse ich oft in Clubs, meist läuft Musik den ganzen Abend im selben Tempo und Rhythmus.