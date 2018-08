Boring Company will Hochgeschwindigkeitszug zu Baseball-Stadion bauen

Die Boring Company hat ein neues Projekt: den Dugout Loop. Diese Hochgeschwindigkeitsstrecke soll Passagiere innerhalb von vier Minuten zum Dodgers Stadium, einem Baseball-Stadion in Los Angeles, bringen. Zudem soll der Verkehr bei Großveranstaltungen dadurch entlastet werden. Der Verlauf des knapp 5,8 Kilometer langen Tunnels ist noch offen, derzeit kommen aber drei Nachbarschaften in Los Angeles als möglicher Startpunkt in Frage. Dazu zählen Los Feliz, East Hollywood sowie Rampart Village.