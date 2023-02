Brasilien will Flugzeugträger voller Asbest im Meer versenken

Der ausrangierte brasilianische Flugzeugträger Sao Paulo wird derzeit von einem Schleppschiff durch den atlantischen Ozean gezogen. Anstatt das Schiff zu zerlegen soll es bald im Meer versenkt werden, weil niemand mehr etwas damit anzufangen weiß. Weil es voller Asbest und anderer giftiger Stoffe ist, befürchten Umweltschützer massive Schäden im Ökosystem.

Stapellauf im Jahr 1959

Das Schiff hat bereits eine bewegte Geschichte hinter sich. 1959 wurde es von Frankreich unter dem Namen "Foch" in Dienst gestellt. Der Flugzeugträger der Clemenceau-Klasse wurde jahrzehntelang von der französischen Marine verwendet, bevor es im Jahr 2000 an Brasilien verkauft und in "Sao Paulo" umgetauft wurde. Das Schiff ist 265 Meter lang, 31,7 Meter breit und über 32.000 Tonnen schwer. 1920 Menschen arbeiteten zuletzt auf dem Schiff. Hier ein Video aus den "besseren Tagen" des Schiffs: