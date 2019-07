Brexit-Finanzier droht Netflix wegen "The Great Hack"

„Lächerlich“

Der Co-Regisseur des Films, Karim Amer, bestätigte gegenüber der Zeitung den Erhalt eines Schreibens von Banks Anwälten. Man stehe zu den Inhalten des Films und werde sie mit allen Mitteln verteidigen, sagte Amer. Den Brief der Anwälte bezeichnete er als „lächerlich“, zumal Banks den Film gar nicht gesehen habe.

Auch Klage gegen Journalistin

Banks hatte zuvor die „ Guardian“- und „ Observer“-Journalistin Carole Cadwalladr geklagt. Cadwalladr hatte mithilfe des Whistleblowers Christopher Wyle den Skandal um die Datenweitergabe von Facebook an Cambridge Analytica aufgedeckt. Ein von der Datenanalysefirma entwickeltes Tool wurde sowohl von Donald Trumps Wahlkampfteam als auch von den britischen Brexit-Kampagnen eingesetzt, die von Banks mitfinanziert wurden. Cadwalladr machte auch Indizien öffentlich, die auf Verbindungen zwischen der russischen Regierung und dem britischen Versicherungsunternehmer hindeuten.

Die Klage gegen Cadwalladr rief auch britische Initiativen für Pressefreiheit auf den Plan. In einem Brief an die Regierung beklagen sie, dass wohlhabende Unternehmer zunehmend versuchen würden, kritische Journalisten unter Druck zu setzen und zum Schweigen zu bringen.