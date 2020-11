Browser-Plugin ersetzt Attentäter-Namen durch "Oaschloch"

Dem Terroranschlag in Wien am Montagabend begegneten Nutzer in den sozialen Medien mit Hilfestellungen und einer sehr Wienerischen Reaktion. In einem Video ist ein Mann zu hören, der dem Attentäter "Schleich di, du Oaschloch" hinterherruft.

Der Ausruf wurde daraufhin zum Trend in den sozialen Medien, wahlweise als "Oaschloch", "Orschloch" oder "Oarschloch". Einige Nutzer schlugen vor, den Namen des mutmaßlichen Attentäters nicht mehr zu nennen, sondern nur noch "Oaschloch" zu verwenden.