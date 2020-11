Wiener bieten auf Social Media ihre Wohnung als Unterschlupf an

Wien zeigt sich solidarisch

Als Reaktion darauf formierte sich auf Social Media eine Welle der Solidarität. Unter Hashtags wie #opendoorsvienna oder #SchwedenplatzTür boten zahlreiche Wiener ihre Wohnungen als Zufluchtsort für gestrandete Personen an.

"Meine Tür steht offen in 1070 falls jemand nicht nach Hause kommt", hieß es etwa in einem Tweet. "Sollte jemand in Simmering gelandet sein und nicht wissen, wo sie/er hin soll: Tür steht offen!", schrieb ein anderer Twitter-Nutzer.