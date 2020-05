Bundesheer-Drohnen erkennen viel, aber nicht alles

Zur Überwachung von Großveranstaltungen, etwa im Zuge des EVIVA-Programms, bei dem das Bundesheer mitwirkte, können die Tracker-Drohnen theoretisch eingesetzt werden, meint Zmug. In der Praxis sei dies jedoch unwahrscheinlich. "Wir können Drohnen zu diesen Aufgaben nur einsetzen, wenn wir zum Assistenzeinsatz aufgefordert werden, etwa vom Innenministerium."

Die Tracker-Drohnen sind laut Zmug im Inland im Normalfall nur in Flugbeschränkungsgebieten unterwegs, also etwa über Truppenübungsplätzen. In Übereinkunft mit der österreichischen Flugsicherung, der Austro Control, werde der Einsatzbereich klar vom zivilen Luftraum getrennt.