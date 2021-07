Beobachtungssystem macht Großevents sicherer

Im Rahmen des Forschungsprojekts EVIVA wurde ein System kreiert, dass aus der Luft potenzielle Gefahren in dichten Menschenmassen erkennt. Sicherheitskräfte könnten mit der Technologie in Zukunft ein Hilfsinstrument erhalten, um bei Problemen schneller reagieren zu können.

Schneller reagieren In einer Leitzentrale landen all diese Daten optisch klar aufbereitet auf den Bildschirmen der Veranstaltungsorganisatoren und Sicherheitskräfte. Sie sehen verschiedenfärbig eingefärbte Menschenmengen, je nach unterschiedlicher Personendichte. Sie sehen Pfeildiagramme, die Bewegungsrichtung und -geschwindigkeit der Menschenmenge anzeigen.

An Bord waren neben dem BMVIT auch das Bundesministerium für Inneres und das Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport, sowie die privaten Partner Austrian Institute of Technology (AIT), Joanneum Research und Frequentis. Beendet wurde das Projekt im Jänner 2013.

© AIT Austrian Institute of TechnoAIT Austrian Institute of Technology/APA-Fotoservice/Preiss

Weiterentwicklung zum Produkt

Das Ergebnis von EVIVA ist ein Prototyp eines Beobachtungs- und Analysesystems, das nun vom IT-Unternehmen Frequentis zu einem Produkt weiterentwickelt werden soll. Christian Flachberger, der Zuständige für Sicherheitsforschung bei Frequentis, meint: "Am Anfang war die Idee: So könnte es funktionieren. Am Ende weiß man: So funktionieren einzelne Teile davon. Aber für ein fertiges Produkt müssen noch weitere Schritte erfolgen."

Etwas, das man bei EVIVA herausfand, ist dass die Parameter Personendichte und Bewegungsrichtung maßgeblich für die Analyse von Menschenmengen bei Großevents sind. Außerdem fand man heraus, dass die automatische Erfassung von Einzelpersonen in der Regel besser funktioniert, je steiler der Winkel auf das Geschehen ist.

Bei Testversuchen arbeitete das System sehr präzise. Die Anzahl von Menschen in einem vordefinierten Gebiet kann vom EVIVA-Prototyp bis auf fünf Prozent genau berechnet werden. Polizeischätzungen weisen üblicherweise eine Abweichung von plus/minus 20 Prozent auf.