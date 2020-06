CarPlay und Co: Autos werden zu fahrenden Smartphones

Das Sync-AppLink-System von Ford wurde zusammen mit Microsoft entwickelt und ist bereits seit einigen Jahren etabliert. Ähnlich wie CarPlay setzt das Infotainment-System von Ford voll und ganz auf Sprachsteuerung, welche über eine Taste am Lenkrad aktiviert wird.

Auch hier dient das Smartphone als Datenverbindung, um Online-Angebote ins Auto zu bringen. Außerdem wird die am Smartphone gespeicherte Musik vom OnBoard-System indiziert, sodass sie auch per Sprachbefehl angesteuert werden kann. Erst kürzlich wurden am Mobile World Congress zwei neue Anwendungen – die Parkplatz-App Parkopedia und das personalisiert Internetradio Aupeo – offiziell vorgestellt.

Für GM wie für Ford ist es wichtig, dass das Infotainment-System in den Autos unabhängig vom Betriebssystem der Smartphones funktioniert. Außerdem will man durch ein hauseigenes Betriebssysteme und dazugehörige Appstores unabhängiger von Google oder Apple bleiben und dadurch auch besser kontrollieren können, welche Apps am Armaturenbrett verfügbar sind.