China baut ab 2019 in ärmster Provinz Hyperloop-Strecke

Insgesamt sollen für den Bau der Hyperloop-Strecke 1,5 Milliarden US-Dollar investiert werden. Das Projekt ist Teil der chinesischen Infrastruktur-Initiative „One Belt, One Road“, oftmals auch als „Neue Seidenstraße“ bezeichnet, mit der China die nationale und internationale Anbindung verbessern will. Laut HTT-CEO Dirk Ahlborn rechne man damit, dass der Hyperloop auch künftig eine größere Rolle in dieser Initiative spielen wird. HTT arbeitet bereits seit 2013 an der von Elon Musk entwickelten Hyperloop-Technologie.

In Indien und den USA werden bereits Machbarkeitsstudien durchgeführt, an deren Ende entschieden werden soll, ob eine Hyperloop-Strecke gebaut wird. Im April gab das Unternehmen bekannt, dass man eine erste Teststrecke im französischen Toulouse bauen wird. Mittlerweile hat auch Elon Musks Boring Company die von ihm entwickelte Technologie wiederentdeckt und baut eine deutlich langsamere Version davon in Chicago. Diese soll das Stadtzentrum mit dem Flughafen verbinden. Von der Höchstgeschwindigkeit des Hyperloop, der Personen mit bis zu 1223 km/h durch eine Röhre transportieren soll, ist man jedoch weit entfernt.