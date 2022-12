China will Raketen mit Luftballons abwehren

Das chinesische Militär führte kürzlich eine Übung durch, bei der Luftballons mit Radarreflektoren steigen gelassen wurden. Die Ballons sollen kritische Infrastruktur vor Luftangriffen schützen - sei es vor Marschflugkörper oder auch Drohnen.

Das chinesische Staatsfernsehen CCTV strahlte Teile der Übung während einer Nachrichtenübertragung aus. Das Training fand bereits am 10. November 2022 statt und fokussierte sich darauf, wie man kritische Infrastruktur am besten schützen könne. So wurden etwa Öllager mit einer Tarnplane verhüllt und eben Luftballons mit Radarreflektoren steigen gelassen.