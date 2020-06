CIA nützt Twitter für Aufklärungszwecke

Die CIA hat eine eigene Gruppe, die pro Tag mehrere Millionen Nachrichten auf Twitter analysiert und auf neue Informationen prüft, berichtet AP. Bis zu 5 Millionen Tweets aus allen Ländern und in unterschiedlichsten Sprachen werden von den „Ninja Librarians“ untersucht und mit anderen, traditionellen Nachrichtenkanälen, aber auch abgehörten Gesprächen verglichen. Die Informationen fließen dann in den Tagesbericht zur Weltlage ein, der dem Weißen Haus vorgelegt wird

Revolutionen vorhersehen

Anhand dieses Abgleichs wird auch eruiert, welche Personen relevante Informationen verbreiten. Basierend auf den Erkenntnissen wird dann versucht, Ereignisse oder Reaktionen vorherzusehen oder zumindest besser einschätzen zu können. Laut dem AP-Bericht habe sich das System, das auch Facebook und Blogs in die Untersuchung einbezieht, als Ergänzung bewährt. Die Web-Beiträge spiegeln die Stimmung in einzelnen Ländern sehr präzise wider, so ein CIA-Verantwortlicher.