"Click Bait": Die neue Macht im Social Web

Dieser Hund versucht so sehr, sich mit der Katze anzufreunden … du wirst vom Stuhl fallen." So lautet der Titel des aktuellsten Eintrags bei "Heftig", einer neuen Seite aus Deutschland, die seit einigen Monaten das Social Web in Aufruhr versetzt. Noch ein Beispiel: "Das kann doch nicht wahr sein. Was ist mit diesem 7-jährigen Mädchen los?" Reinklicken, liken, sharen. Das simple System ist bereits erprobt. Im englischsprachigen Raum lehren Buzzfeed, Upworthy und Co. klassischen Medien schon länger das Fürchten und generieren zigtausende Likes und Shares, die Währung der sozialen Medien. "Bored At Work Network" - einfach zu konsumierende, leicht unterhaltende Nachrichten - hat Buzzfeed-Gründer Johah Peretti diese neue Art der Nachrichtenseiten genannt und es sollte nur eine Frage der Zeit sein, bis es solche Seiten auch in deutschsprachiger Ausführung geben würde.

Neben "Heftig" bieten aktuell auch das " LikeMag" und "Storyfilter" ein ähnlich like-trächtiges Angebot. Mit ähnlich durchschlagendem Erfolg wie ihre englischsprachigen Vorbilder. Wie Jens Schröder in der auf Social Media-Daten spezialisierten Website 1000flies berichtet, finden sich in den aktuellen Top 25 der Geschichten mit den meisten Likes und Shares 15 Artikel aus den genannten Webseiten. Der Top-Beitrag der vergangenen 30 Tage trägt demnach den unverkennbaren Titel: "Bei dieser 79-Jährigen Tänzerin gähnen zuerst alle… doch plötzlich geschieht etwas Unfassbares…WOW!" mit über 225.000 Likes auf Facebook. Die einfache Geschichte dahinter, mit der Platzhirsche wie bild.de oder Spiegel Online verdrängt wurden: Das Video einer Kandidatin bei der britischen Talenteshow "Britain’s got Talent". Sprich: Große Aufmachung mit wenig Inhalt. "Click-Bait" (Klick-Köder) werden diese absurden Ankündigungstexte genannt.