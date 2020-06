Cloud-Musik: "Apple hat die besten Chancen"

Wie funktioniert das Abrechnungsmodell bei Online-Cloud-Musikdiensten? Hat man hier als Verwertungsgesellschaft Einblick, welcher Künstler wie oft abgefragt wurde?

Das ist ein noch nicht angetastetes Revier. Apple wird nicht vor Oktober mit seinem Cloud-Musik-Dienst starten. Bei Google gibt es erst die Beta-Version online. Ich glaube aber, dass Daten einen Wert für beide Seiten haben - die Services und die Rechteinhaber. Mit diesen Daten lässt sich heraus finden, welche Inhalte Nutzer abfragen und speichern. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es durch diese Services neue Einblicke über die Nutzung von Musik geben wird. Gerade Amazon und Google sind ja Meister darin, Daten zu sammeln und damit Geld zu verdienen. Aber hier ist ein entscheidender Punkt - Daten sind immer verfügbar, es ist ausschlaggebend wie man damit umgeht.

Österreichische Musik-Start-Ups berichten immer wieder von Problemen bei der Lizenzvergabe, wenn es um die Unterscheidung zwischen Streaming und Downloads geht. Bei Cloud-Musik-Diensten wie Spotify oder Simfy gibt es auch die Möglichkeit des Zwischenspeicherns, so dass man die Songs auch offline hören kann. Ist das dann aus Ihrer Sicht nicht eigentlich schon ein Download?

Es gibt verschiedene Wege, Urheberrecht zu verwerten. Wir beschäftigen uns mit dieser Frage bereits seit zwei Jahren und es ist sehr kompliziert. Hier ist es wichtig, die Perspektive der Konsumenten nicht aus den Augen zu verlieren. Wenn der User auf Musik-Files online zugreifen kann, diese aber auch offline konsumieren kann, kauft er vielleicht mehr Media-Files. Wenn das Handy in den Kanal fällt und die Inhalte dadurch verloren gehen, hat man ein höheres Risiko, als wenn die Inhalte zusätzlich noch in der Cloud gespeichert sind. Diesen Aspekt darf man nicht ignorieren. Es geht schließlich darum, dass der Markt wächst und sich die Dinge ausgleichen.

Sie haben eine Studie durchgeführt, die besagt hat, dass Online-Verkäufe von den großen Hits leben und der Markt keine unerschlossene Goldmine sei. Trifft dies noch immer zu?

Wenn man sich beispielsweise das Line-Up der großen Sommer-Festivals ansieht: Der Haupt-Act kann immer größere Summen verlangen, während für die anderen Bands kaum noch was übrig bleibt. Eine einzelne Band lässt die anderen hinter sich. Dieses "der große Gewinner nimmt alles"-Ding existiert aber nicht nur in der Musikbranche. Bei Büchern werden beispielsweise den Bestseller-Autoren auch immer größere Vorschüsse gezahlt, in der Medienbranche wird immer mehr Geld in bestimmte Formate investiert, bei anderen, weniger beliebten Sendungen wird dagegen eingespart. Das wirft die Frage der Nachhaltigkeit auf - nur einige wenige werden es schaffen.

Worin sehen Sie heutzutage die größten Herausforderungen für Musik-Verwertungsgesellschaften?

Verwertungsgesellschaften haben drei Grundfunktionen: Die Minimierung von Transaktionskosten, die Verhinderung von Fragmentierung und die Lösung der Koordinationsfrage. Hier sehe ich die größte Herausforderung. Auf der einen Seite gibt es mehr Songschreiber, die immer mehr Lieder fabrizieren. Dadurch müssen mehr Daten bewältigt werden. Auf der anderen Seite gibt es immer mehr und immer unterschiedlichere Organisationen, die Musik online anbieten und daran interessiert sind, Lizenzen dafür zu erwerben.

Ein digitales Musikservice, das Millionen von Daten anbietet, hat andere Probleme als eine kommerzielle Radiostation, die 200 verschiedene Songs in einem Monat spielt. Das Ausmaß wächst und das Management von Daten wird seismisch. Die Unternehmen, die Online-Musik anbieten wollen, müssen aber das Urheberrecht respektieren. In England haben wir derzeit mehr als 70 Musik-Services lizenziert - das ist eine große Nummer. Die Menschen haben viel Auswahl an Unternehmen, von denen sie ihre Musik online beziehen können.

Können Sie hier ein Beispiel nennen?

Eines dieser lizenzierten Services ist