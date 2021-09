Computerpionier und ZX-Spectrum-Erfinder Clive Sinclair verstorben

Computerpionier Sir Clive Sinclair starb am Donnerstag in London im Alter von 81 Jahren.

Sir Clive Sinclair hat die ersten preisgünstigen Heimcomputer ZX81 und ZX Spectrum erschaffen und den Taschenrechner erfunden. Außerdem das E-Fahrzeug C5. Bis zum Schluss hat er an Erfindungen gearbeitet, sagt seine Tochter Belinda Sinclair, die den Tod ihres Vaters publik gemacht hat. Er starb nach einer langen Krebserkrankung.



Viele, die in den 1980er-Jahren aufgewachsen sind, werden sich bei seinem Namen an die Heimcomputer ZX80, ZX81 und ZX Spectrum erinnern. Die Bauteile für die Heimcomputer gab es bereits, aber Sir Clive Sinclair verstand es, diese so kostengünstig einzusetzen, dass die Computer erschwinglich wurden. Er ließ einfach alles weg, was man in einem Computer nicht zwingend brauchte, unter anderem auch den Einschaltknopf.