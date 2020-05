"Connect“-Netztest: A1 mit bestem Netz

Im Detail liegt A1 in den Bereichen Smartphone-Daten (Stadt und Umland), Tablet-Daten (Stadt und Umland) sowie bei Smartphone-Daten und Telefonieren auf auf Autobahnen vor den beiden Konkurrenten. „Connect“ verweist dabei auf die hohe LTE-Abdeckung von A1. Mit knapp 80 Prozent sei der Mobilfunker klar gegenüber den Mitwerbern im Vorteil. Mit einer im Stadtbereich beim Smartphone-Download gemessenen mittleren Datenrate von fast 44 Mbit/s könne auch kein anderer Netzbetreiber in Deutschland oder der Schweiz mithalten, so die Tester. Beim Telefonieren in Stadt und Umland liegen Drei und T-Mobile gleichauf vor A1. Beim Telefonieren insgesamt liegt Drei mit 181 von 190 möglichen Punkten vor A1 (179 Punke) und T-Mobile (176 Punkte).