Begräbnisse werden in Wien nun per Livestream übertragen

Da aufgrund des Coronavirus Begräbnisse mit mehr als fünf anwesenden Personen verboten sind, bieten Anbieter in Wien nun an, dass die Trauerfeierlichkeiten online im Livestream übertragen werden. Den Anfang machte am heutigen Montag die Bestattung Himmelblau. Sie übertrug eine Beisetzung für Angehörige passwortgeschützt per Livestream. Zumindest fünf weitere Begräbnisse werden diese Woche auf diese Weise übertragen, wie Geschäftsführer Jacob Homan auf Anfrage der futurezone mitteilte.

Auch Aufzeichnungen für später

Homan zufolge wird bei der Aufnahme nur das Begräbnis an sich gefilmt und nicht etwa die Reaktionen von Anwesenden. "Darüber hinaus zeichnen wir das Ganze zusätzlich als Erinnerung bzw. für all die Angehörigen und Freunde auf, die nicht über das technische Wissen oder entsprechende Geräte verfügen, um dem Livestream beizuwohnen. Diese können das Begräbnis dann zu einem späteren Zeitpunkt ansehen", erklärt Homan. Das Service ist kostenlos - die Nachfrage sei aufgrund der schwierigen Corona-Situation hoch.

Auf die Idee sei er gekommen, als er einer Kundin vergangene Woche mitteilen musste, dass die Trauerfeierlichkeiten nicht wie geplant mit einer größeren Gruppe stattfinden könne, sagte Homan. Die Dame habe nicht entscheiden können, welche Angehörige aus dem engsten Familienkreis sie aufgrund der Corona-Beschränkungen ausladen solle - in der Situation sei schließlich die Idee entstanden. Die Bestattung Himmelblau bietet die Übertragung sowohl für Erdbestattungen als auch für Urnenbestattungen an.