Corona-Bekämpfung mit App: "Demokratie ist immer wichtiger"

Globale und lokale Ebene

Im Financial-Times-Interview sprach Mei-Pochtler auch davon, Touristen zur Nutzung der "Stopp Corona"-App zu bewegen. Die freiwillige Nutzung der App zweifelte sie während der Online-Debatte nicht an. "Touristen kommen nach Österreich, weil sie eine fantastische Zeit haben wollen, nicht um in Quarantäne zu sein." Es sei deshalb wichtig, Touristen auf die Existenz und Sinnhaftigkeit der App aufmerksam zu machen, "etwa in Form einer großangelegten Kampagne".

Zur Entwicklung einer europa- oder weltweiten Contact-Tracing-Lösung meinte Mei-Pochtler: "Man muss das auf einer globalen und einer lokalen Ebene behandeln." Das Vorgehen verschiedener Staaten sei sehr unterschiedlich. "Wir müssen beachten, was in unserem sozialen, gesellschaftlichen und politischen Kontext funktioniert." In erster Linie sei es wichtig, eine funktionsfähige App zu betreiben. Das multilaterale Vorgehen komme erst an zweiter Stelle.

Vorurteile abbauen

A1-Chef Thomas Arnoldner betonte die Notwendigkeit von technischen Lösungen im Kampf gegen COVID-19 und verwehrte sich gegen Vorurteile: "Bei dem Gedanken Big Data zur Krisenbewältigung einzusetzen, gab es sofort viel Widerstand, anstatt eine überlegte Entscheidung zu treffen. Ich war schockiert. Nicht jeder Gebrauch von Daten bedeutet eine Verletzung von Grundrechten."

Das für seine Bewegungsanalysen für den Corona-Krisenstab der Regierung in Kritik geratene A1, sowie das Grazer Unternehmen Invenium, hätten stets darauf geachtet, persönliche Freiheiten nicht zu verletzen. "All die Technologien, die wir verwenden, zielen darauf ab, Einflüsse auf die Grundrechte zu verringern." Auch die Verwendung einer Contact-Tracing-App könne Freiheiten erhalten, und nicht beschränken, meinte Arnoldner - etwa, indem dadurch Versammlungen ermöglicht werden. "Was würde man uns erzählen, wenn wir diese technologischen Möglichkeiten nicht nutzen würden?"

In den Köpfen vieler Menschen werden Contact Tracing und Bewegungsanalysen in einen Topf mit tiefergehenden Überwachungsmaßnahmen geworfen, wie man sie aus anderen Ländern kenne. Ein Zwang zur Nutzung von Technologien, etwa Apps, sei aus seiner Sicht der völlig falsche Weg. "Es geht ja darum, das Verhalten von großen Menschenmengen zu verändern. Das funktioniert nicht von oben herab." Freiwillige Lösungen seien das Beste, und um deren Erfolg zu fördern, sei es maßgeblich, Vertrauen zu schaffen.

Die futurezone ist Medienpartner der WeAreDevelopers Live Week.