Corona-Verschwörung: Leichenberg stammt aus Walking Dead

Abgesehen von derartigen Behauptungen machen seit Wochen Verschwörungstheorien die Runde, das Coronavirus sei in einem Labor in China entwickelt worden, was von Forschern weltweit als praktisch unmöglich zurückgewiesen wurde.

Hoch im Kurs stehen auch wissenschaftlich völlig haltlose Theorien, wonach 5G für die Corona-Pandemie zuständig sein soll. Diese führten zuletzt sogar in Ländern wie Großbritannien, Irland, den Niederlanden und Zypern zu Brandanschlägen auf Mobilfunkmasten.