Corsa-Fahrer erzeugt größtes GPS-Gemälde der Welt

Um ein riesiges Halloween-Gemälde inklusive Kürbis plus Hut, Spinnennetz, Gespenster und einen Halloween-Schriftzug auf die britische Landkarte zu bekommen, hat der in den USA geborene Künstler Jeremy Wood insgesamt 9750 Meilen (15691 Kilometer) zurückgelegt. Mit den für das GPS-Gemälde verwendeten 6080 Meilen (9784 Kilometer) konnte Wood in einem von dem britischen Autobauer Vauxhall zur Verfügung gestellten Corsa den bisherigen Weltrekord von 4500 Meilen locker übertreffen.