Cybercrime: 70 Prozent der Fälle bleiben ungeklärt

Ziercke, der seit Anfang 2004 Präsident des Bundeskriminalamts ist und sich in diesem Monat in den Ruhestand verabschiedet, sprach sich erneut für weitergehende Polizeibefugnisse wie die Vorratsdatenspeicherung aus. „Wir können Internetkriminalität nicht nur mit den Instrumenten aus der analogen Welt bekämpfen, die wir in den 70er, 80er und 90er Jahren entwickelt haben“, sagte der 67-Jährige.

„Das Internet führt zu einer Entgrenzung von Kriminalität. Opfer können über das Internet von jedem Ort der Welt angegriffen werden“, betonte Ziercke. Darauf könne die Polizei nicht richtig reagieren, wenn sie nicht die nötigen Instrumente habe. „Wir müssen darüber debattieren: Wollen wir die Kriminalität der virtuellen Welt genauso intensiv und konsequent aufklären wie die der analogen Welt?“