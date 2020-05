Cyborg Neil Harbisson: "Technik ist ein Teil von mir"

Neil Harbisson ist der erste Mensch, der von einer Regierung als Cyborg - ein Mischwesen aus lebendigem Organismus und Maschine - anerkannt wurde. In seinem Kopf trägt er ein kybernetisches Implantant - einen Chip, der mit einer Antenne verbunden ist, auf der sich ein elektronisches Auge befindet. Der farbenblinde 31-Jährige, der die Welt davor nur in Grautönen wahrnehmen konnte, kann mit dem Eyeborg Farben zwar nicht sehen, aber er kann sie hören. Der Eyeborg wandelt Farben in Töne um und sendet sie an den Chip, dessen Schwingungen an die Knochen übertragen und so für den irisch-britischen Künstler wahrnehmbar werden.



Heute hat Harbisson, der seine Experimente mit dem Eyeborg vor mehr als zehn Jahren begann, Lieblingsfarben. "Ich kleide mich so, dass es gut klingt", sagt der 31-jährige. Zum Interview trägt er eine Krawatte mit gelben, orangen, grünen, lila und rosa Streifen. Eine Farbkombination, die einem Beatles-Song nachvollzogen ist. Gemeinsam mit der Choreographin Moon Ribas gründete Harbisson 2010 die Cyborg Foundation, die Menschen dazu verhelfen will, Cyborgs zu werden. Ende Oktober waren Harbisson und Ribas beim Pioneers Festival in Wien zu Gast. Die futurezone hat mit ihnen über Cyborgs, Sinnesweiterung, Google Glass und Überwachung gesprochen.