Darf ich Instagram-Postings in Webseiten einbinden?

Manche Online-Netzwerken erlauben das Generieren eines Codes, mit dem die Inhalte eingebettet werden können. Gilt das nicht als Erlaubnis?

Dass viele Dienste Nutzern technisch die Möglichkeit geben, Inhalte einzubetten, sei nicht mit einer Erlaubnis gleichzusetzen, sagt Feiler: "Nur weil etwas geht, heißt es noch lange nicht, dass es erlaubt ist."

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat im Einbetten von Inhalten in die Websites Dritter 2014 keinen Verstoß gegen Urheberrechte gesehen. Gilt das nicht mehr?

Der EuGH habe zwar 2014 festgestellt, das online veröffentlichte Inhalte in andere Webseiten eingebunden werden dürfen, solange sich die Wiedergabe nicht an ein anderes Publikum richte als jenes, das bei ursprünglichen Veröffentlichung adressiert wurde. In der Zwischenzeit sei der EuGH aber wesentlich strenger geworden, sagt Feiler. Die Frage der öffentlichen Wiedergabe sei in einer Reihe detaillierter Einzelkonstellationen immer wieder erörtert worden. Aus praktischer Sicht rät er Nutzern deshalb dazu, davon auszugehen, dass das Einbetten von Inhalten unzulässig sei. „Man muss davon ausgehen, dass es ein anderes Publikum ist und eine neue öffentliche Wiedergabe."

Darf ich Screenshots von Inhalten veröffentlichen?

Grundsätzlich nein, meint Feiler. Ein solches Vorgehen könne aber ausnahmsweise als Bildzitat gerechtfertigt sein. Insbesondere wenn es um eine kritische Auseinandersetzung mit den Inhalten geht, die eine Verwendung des Zitats erforderlich mache. Als Beispiel nennt der Anwalt etwa Wahlkampfvideos einer politischen Partei, zu denen man sich kritisch äußern will.

Was darf ich überhaupt mit Inhalten machen, die in Online-Netzwerken veröffentlicht wurden?

Im Wesentlichen nur zwei Dinge, meint Feiler: Man könne sie ansehen und sich für private Zwecken eine Kopie anfertigen: "Alles andere ist grundsätzlich unzulässig."