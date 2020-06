EuGH: Einbinden von Videos auf Webseiten ist legal

Es handle sich nicht um eine öffentliche Wiedergabe im Sinne der Richtlinie zur Informationsgesellschaft, solange sich die Wiedergabe nicht an ein neues Publikum wende und keine andere Wiedergabetechnik einsetze, so die Begründung. Durch Framing werde kein neues Publikum erschlossen, weil der Inhaber des Urheberrechts, als er die Wiedergabe erlaubte, an alle Nutzer des Internets gedacht habe.

Das Urteil bezieht sich allerdings nur auf Inhalte, die mit Einverständnis der Rechteinhaber zur Verfügung gestellt wurden. Auch Inhalte, die hinter einer Paywall liegen, dürfen nicht auf diese Weise weiterverbreitet werden. Das Nutzen eingebetteter Inhalte für Werbezwecke ist ebenfalls nicht erlaubt. Technisch muss die vom Urheber zur Verfügung gestellte Möglichkeit zur Einbindung genutzt werden.

Damit folgt der EuGH der Linie, die auch für das Setzen normaler Links gilt. Das Setzen eines Links kann ebenfalls nicht als Urheberrechtsverletzung betrachtet werden, wie in der Svensson-Entscheidung festgehalten wurde. Viele Experten sehen in dem Urteil einen Sieg für die Freiheit des Internets. "Der Beschluss beendet einen jahrelangen Rechtsstreit. Er ist im Sinne der Netzfreiheit zu begrüßen", sagt etwa Anwalt Bernhard Knies.