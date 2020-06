EuGH: Links zu öffentlichen zugänglichen Inhalten erlaubt

Links auf im Netz öffentlich zugängliche Zeitungsartikel sind laut dem Europäischen Gerichtshof ( EuGH) erlaubt und verstoßen nicht gegen das Urheberrecht. „Das gilt auch dann, wenn Internetnutzer, die einen Link anklicken, den Eindruck haben, dass das Werk auf der Seite erscheint, die den Link enthält“, heißt es in einer Presseausendung des EuGH. Es handele sich bei solchen Links nicht um eine „Wiedergabe“, die nur mit dem Einverständnis der Inhaber des Urheberrechts erfolgen könnte, so die Richter am höchsten EU-Gericht.