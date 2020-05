Das Ende der Lichtverschmutzung

Die Lichtverschmutzung tötet nicht nur Lebewesen und bringt den Biorhythmus der Menschen durcheinander, sondern macht auf ein weiteres Problem aufmerksam – sie ist Teil der Klimaverschmutzung. „Denn in New York werden 80 Prozent der Treibhausgase von Gebäuden verursacht, nur 20 Prozent vom Verkehr“, sagt Kevin Self, Vizepräsident von Johnson Controls, einem US-Unternehmen das sich auf Energieeffizienz-Lösungen in Gebäuden spezialisiert hat, beim Cisco-Summit in Montreal.

Städte effizient zu beleuchten sei einer der Aspekte, der auch in smarten Städten (Smart Citys) bedacht wird. Denn die Lichtproblematik hängt mit anderen energie-relevanten Themen in Gebäuden zusammen: „50 Prozent der Energie in den Gebäuden wird verschwendet, vor allem durch Klimaanlagen, Heizungen, Licht und andere Haussysteme. Daher müssen Gebäude smart werden, also effizienter und produktiver“, sagt Self.