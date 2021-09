Das ist das beste Astronomie-Foto des Jahres

© Shuchang Dong/ Astronomy Photographer of the Year

27.09.2021

Der leuchtende Ring einer Sonnenfinsternis macht einen Fotografen aus China zum Astronomy Photographer of the Year.

Die Auszeichnung Astronomy Photographer of the Year, die jährlich vom Royal Observatory Greenwich in Großbritannien vergeben wird, zählt zu den höchsten für begeisterte Astronomie-Fotografen. Nun wurden die Preisträger der 13. Ausgabe des Wettbewerbs bekannt gegeben. Der Gewinner des Hauptpreises ist Shuchang Dong.

Ring am Finger Der chinesische Fotograf hat eine Sonnenfinsternis in der Region Ali in Tibet fotografiert. Die vom Mond verdeckte Sonne sieht dabei aus wie ein leuchtender Ring am Nachthimmel. "Es fühlt sich an, als ob du in den Himmel greifen und diesen Ring auf deinem Finger platzieren könntest", meint einer der Juroren über die "perfekt eingefangene und professionell verarbeitete" Szene.

"Lockdown" von Deepal Ratnayaka © Deepal Ratnayaka/ Astronomy Photographer of the Year

Eingesperrtsein Preise gab es auch in mehreren Spezialkategorien. In der Kategorie "People and Space" gewann etwa Deepal Ratnayaka aus Großbritannien mit seinem Beitrag "Lockdown". Das Foto zeigt ein Kind, das aus dem Fenster auf den sich bewegenden Sternenhimmel blickt.

"Luna Dunes" von Jeffrey Lovelace © Jeffrey Lovelace/ Astronomy Photographer of the Year

Wüste In der Kategorie "Skyscapes" geht der Preis an den US-Amerikaner Jeffrey Lovelace mit dem Beitrag "Luna Dunes". Das Foto zeigt einen partiell beleuchteten Mond über einer wunderschönen Sanddünenlandschaft - könnte direkt aus dem Kinofilm "Dune" stammen.

"Family Photo" von 至璞 王 © 至璞 王/ Astronomy Photographer of the Year