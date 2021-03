An diesem Bild der Milchstraße hat der Fotograf 12 Jahre gearbeitet

Es hat ihn 12 Jahre gekostet, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Vor Kurzem veröffentlichte der finnische Astrofotgraf J-P Metsavainio auf seinem Blog AstroAnarchy ein atemberaubendes 1,7 Gigapixel-Mosaik der Milchstraße.

Begonnen hat die Arbeit an dem Mosaik im Jahr 2009, als Metsavainio verschiedene Nebel rund um die Milchstraße fotografierte. Seither hat die Arbeit an seinem Opus Magnum rund 1.250 Stunden an Belichtungszeit in Anspruch genommen.