Google schockt User von Google Fotos mit Vogelbild

2015, beim Start von Google Fotos, sagte Google noch, dies es sei eine „nahezu identische Qualität“. In einem Mail, das Google an die User der App verschickt, sieht das aber ganz und gar nicht nach „nahezu identischer Qualität“ aus. Links ist ein Vogel normal zu sehen, rechts ist er brutal verpixelt.

In Google Fotos können die gemachten Bilder automatisch in 2 Qualitätsstufen hochgeladen werden: „Hohe Qualität“ und „Originalqualität“. In der App steht dabei, dass „Originalqualität“ bedeutet, dass „Fotos und Videos ohne Qualitätsverlust gesichert“ werden. Bei „Hohe Qualität“ werden „Inhalte mit etwas geringerer Qualität gesichert“.

Google erschreckt die User der App Google Fotos mit einem Vogelbild. Nicht, weil das Bild selbst schrecklich ist, aber weil damit suggeriert wird, dass alle bisher in der Cloud gespeicherten Fotos unwiderruflich ruiniert sind.

Dazu schreibt Google: „Fotos in Originalqualität erhalten die meisten Details, lassen dich reinzoomen und Bilder mit weniger Verpixelung zuschneiden und ausdrucken.“ Zusammen mit dem Bild suggeriert das, dass Fotos, die mit „Hoher Qualität“ hochgeladen werden, quasi unbrauchbar sind.

Für immer verloren

Das wäre fatal für Millionen von Android-Usern. Denn bei Google Fotos ist seit der Einführung das Backup der Fotos mit „Hohe Qualität“ kostenlos – das heißt sie werden nicht vom zur Verfügung stehenden Google-One-Speicherplatz abgezogen.

Deshalb haben viele User ihrer Bilder nur so zu Google Fotos hochgeladen. Wenn sie dann die Bilder am Handy gelöscht haben um Speicherplatz freizugeben, eine entsprechende Funktion ist in Google Fotos integriert, würde das heißen, sie hätten jetzt nur noch stark verpixelte Fotos.

Keine Panik

Auch wenn jetzt die Befürchtung aufkommt, dass kostbare Erinnerung und gelungene Selfies zu einem Pixelbrei werden: Das ist nicht der Fall. Dieses Gerücht hat sich lediglich aufgrund des Fotos in der Mail verbreitet, sowie die bevorstehende Deadline im Juni.

Nach dem derzeitigen Stand wird Google Fotos, die mit „Hoher Qualität“ hochgeladen wurden, nicht automatisch in eine schlechtere Qualität umwandeln. Allerdings gilt weiterhin, dass ab dem 1. Juni 2021 alle neu auf Google Fotos hochgeladenen Bilder und Videos vom Speicherplatz abgezogen werden - egal in welcher Qualität. Nur 15 GB sind gratis, wer mehr hochlädt, muss bezahlen.

Vorwurf der Panikmache

Bei dem von Google verschickten Bild handelt es sich um kalkulierte Panikmache, werfen User in den sozialen Netzwerken dem US-Konzern vor. Man wolle damit möglichst viele Nutzer dazu bringen, auf „Originalqualität“ umzustellen, weil die so hochgeladenen Fotos größer sind. Und größere Bilder verbrauchen mehr Speicherplatz. Und wenn mehr Speicherplatz verbraucht wird, müssen die User die kostenpflichtigen Cloud-Speicher-Abos abschließen.

Gänzlich unrealistisch ist das überzogene Vogelbild aber nicht. Denn Fotos in „Hoher Qualität“ werden mit maximal 16 Megapixel und Kompression hochgeladen. Aktuelle Handys, wie etwa von Samsung, können aber auf Wunsch Fotos mit mehr als 100 Megapixel aufnehmen. Würde man in so ein Bild auf einen etwas weiter entfernten Vogel hineinzoomen, würde der beim 16-Megapixel-Foto tatsächlich merkbar geringere Details aufweisen und verwaschen und/oder pixelig aussehen.