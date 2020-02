Google Fotos gab Fremden Zugriff auf private Videos

Google empfiehlt allen, die in diesem Zeitraum Takeout genutzt haben, dieses Backup zu löschen und jetzt ein neues anzufertigen. Laut Google hat dieser Bug nur 0,01 Prozent der User betroffen, die Takeout genutzt haben. Google gibt an betroffene User per Mail zu informieren. Allerdings scheint dies nur für Nutzer zu gelten, die Takeout genutzt haben. Ob auch die Inhaber der privaten Videos informiert werden, die durch Fremde heruntergeladen wurden, ist nicht bekannt.