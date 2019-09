Das OK-Emoji wird als Hass-Symbol gelistet

Die US-Organisation Anti-Defamation League ( ADL) hat das Emoji mit der Handgeste für "OK" zu einer Liste an potenziellen Hass-Symbolen hinzugefügt. Die Datenbank "Hate on Display" sammelt Symbole und Gesten, mit denen Hassgruppen sich ausdrücken. So sollen sich Menschen über die Erkennungs- und Kommunikationszeichen solcher Gruppen informieren können.