Das sind die Neuheiten im März auf Amazon, Netflix und Sky Ticket

Netflix im März 2019

01.03.: Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft

01.03.: Oliver & Co.

01.03.: Der Weiße Hai

01.03.: Girls Club 2 – Vorsicht bissig!

01.03.: Mamma Mia!

01.03.: Johnny English – Der Spion, der es versiebte

01.03.: Johnny English - Jetzt erst recht

01.03.: Die Bourne Identität

01.03.: Das Bourne Vermächtnis

01.03.: Die Bourne Verschwörung

01.03.: Das Bourne Ultimatum

01.03.: Victor Frankenstein – Genie und Wahnsinn

01.03.: The Scorpion King

01.03.: Trennung mit Hindernissen

01.03.: The Purge – Die Säuberung

01.03.: CHiPs

01.03.: Abgang mit Stil

01.03.: Unforgettable – Tödliche Liebe

01.03.: Die Entführung der U-Bahn Pelham 1 2 3

01.03.: Samba in Mettmann

01.03.: Shigatsu Wa Kimi No Uso – Sekunden in Moll

01.03.: Magi: The Labyrinth of Magic

01.03.: Magi: The Kingdom of Magic

01.03.: Gantz: The First Stage

01.03.: Gantz: The Second Stage

01.03.: The Rolling Stones Olé Olé Olé!: A Trip Across Latin America

01.03.: Modern Family: Staffel 7

01.03.: Jurassic Park

01.03.: Vergessene Welt – Jurassic Park

01.03.: Jurassic Park III

01.03.: District 9

01.03.: X-Men: Apocalypse

01.03.: Fast & Furious 6

02.03.: The Disastrous Life of Saiki K.

03.03.: Resident Evil: Vendetta

04.03.: Die Monster AG

05.03.: Pirates of the Caribbean 5 – Salazars Rache

06.03.: Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf

12.03.: Mary Poppins

12.03.: Notting Hill

12.03.: Baby Mama

12.03.: Ich - Einfach unverbesserlich

12.03.: Ich – Einfach unverbesserlich 2

12.03.: Nie wieder Sex mit der Ex

16.03.: Triple Nine

20.03.: Bleed for This

26.03.: Mulan

26.03.: American Pie präsentiert: Die nächste Generation

26.03.: Hannibal

28.03.: Beim ersten Mal

28.03.: The Blacklist: Staffel 5

30.03.: Z Nation: Staffel 4

30.03.: Independence Day 2: Wiederkehr

Amazon Prime Serien im März 2019

22.02.: Meister Eder und sein Pumuckl, Staffeln 1 und 2

01.03.: The Widow, Staffel 1

01.03.: Black-ish, Staffeln 1 bis 4

11.03.: American Gods, Staffel 2, jede Woche eine neue Episode

15.03.: Catastrophe, Staffel 4

29.03.: HANNA, Staffel 1

Amazon Prime für Kinder im März 2019

04.03.: Pluto – Ein Schutzengel auf vier Pfoten

09.03.: Ich - Einfach unverbesserlich 3

07.03.: Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs

13.03.: Sherlock Gnomes

15.03.: Antz

15.03.: Der Prinz von Ägypten

Amazon Prime Filme im März 2019

02.03.: Die Verführten

03.03.: Halo: The Fall of Reach

06.03.: Der Himmel wird warten

12.03.: Jack

20.03.: Utøya: 22. Juli

20.03.: 3 Tage in Quiberon

21.03.: The Rider

24.03.: Sie nannten ihn Spencer

26.03.: Hotel Artemis

26.03.: Ein Lied in Gottes Ohr

Sky Ticket im März 2019

01.03.: 8 Tage

01.03.: Atomica

02.03.: Gringo

03.03.: Ocean’s 8

05.03.: The Good Doctor, Staffel 2

07.03.: Z Nation, Staffel 5

08.03.: Hereditary – Das Vermächtnis

09.03.: The Domestics

10.03.: Acts of Violence

11.03.: Black Monday, Staffel 1

13.03.: SMILF, Staffel 2

13.03.: Whatever Happens

15.03.: Deadpool 2

16.03.: How To Party With Mom

17.03.: The First Pruge

17.03.: Wendy 2 – Freundschaft für immer

18.03.: Billions, Staffel 4

19.03.: Andere Eltern

20.03.: Jugend ohne Gott

22.03.: Unsane – Ausgeliefert

24.03.: Skyscraper

24.03.: Steig. Nicht. Aus!

27.03.: The Wilde Wedding

29.03.: Brimstone

30.03.: Vielmachglas